Grande Fratello | ex concorrente si sposa | è stata fidanzata con il medico più desiderato d’Italia

Fiori d'arancio per Mary Falconieri, ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Ad informare i suoi fan è stata la diretta interessata nel corso di un'intervista rilasciata di recente tra le pagine del noto settimanale Novella 2000. Archiviata la storia d'amore con Giovanni Angiolini, il medico più affascinante d'Italia conosciuto proprio all'interno della Casa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

