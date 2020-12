‘Gf Vip 5’ | è scontro inaspettato tra Giulia Salemi e Dayane Mello | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri sera, gli autori del Gf Vip 5 hanno proposto ai vipponi un gioco in cui gli ultimi arrivati avrebbero dovuto fare delle nomination relative alle personalità dei concorrenti in Casa. Chiamata a nominare la persona più antipatica in gioco,ha scelto la modella. La decisione dell’influencer, però, non è andata giù allache ha cercato un momento di confronto per mettere in chiaro le cose: Io non sono una persona antipatica. Se io penso che tu hai pensato a me per un momento e hai scritto il mio nome, allora è perché lo pensi. Ti giuro che non me la prendo, ma ora ti guardo diversamente.si è subito difesa spiegando come sono andate le cose dal suo punto di vista: Io ho solo detto che una persona tra tutti più permalosa può essere ...