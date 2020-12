G Suite non funziona: down il programma per la didattica a distanza: “Il vostro hacker ha pensato di anticipare le vacanze” (Di lunedì 14 dicembre 2020) G Suite non funziona e la didattica a distanza è inaccessibile. Alcuni studenti e professori al momento della lezione hanno trovato ad attenderli questo messaggio: “il vostro hacker ha pensato di anticipare le vacanze? Fate i buoni”, c’è scritto. Google ha infatti subito un attacco informatico che ha messo in ginocchio i principali servivi di big G, tra cui YouTube, Gmail e proprio G Suite. Un evento rarissimo per un colosso dell’informatica come Google, che dovrà rispondere in fretta all’attacco per evitare danni ingenti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gnone laè inaccessibile. Alcuni studenti e professori al momento della lezione hanno trovato ad attenderli questo messaggio: “ilhadile vacanze? Fate i buoni”, c’è scritto. Google ha infatti subito un attacco informatico che ha messo in ginocchio i principali servivi di big G, tra cui YouTube, Gmail e proprio G. Un evento rarissimo per un colosso dell’informatica come Google, che dovrà rispondere in fretta all’attacco per evitare danni ingenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

italiaserait : G Suite non funziona: down il programma per la didattica a distanza: “Il vostro hacker ha pensato di anticipare le … - BulgarelliGiada : #googledown è la 'troubled news' di oggi. Poco fa ho provato ad accedere alla mia dashboard - Suite @Google e non f… - giuliscute : Queste ultime settimane di scuola non potevano che concludersi con Google Suite che decide di non funzionare più a… - PaoloLampreda : @disinformatico Ho tre clienti con google suite down. Io non riesco a fare il login. Alcuni utenti riescono tuttavia a lavorare. - AkaikoElize : @gmail @googleitalia La suite di Google non funziona. Non va Gmail, non va classroom, non va Meet. Errore 500, ne… -