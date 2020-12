Elisabetta Gregoraci, Mino Magli torna a parlare della showgirl: “Voglio un confronto” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha scelto di uscire dal GFVIP nei tempi concordati, la showgirl non ha accettato di rimanere fino a febbraio perché le mancava il figlio Nathan Falco. Una volta fuori dalla casa di Cinecittà Elisabetta si è scontrata con una realtà che non si aspettava, ha infatti dovuto spiegare, e in alcuni casi smentire, le tante dichiarazioni fatte sul suo passato da vari ex. In particolare la Gregoraci ha avuto parole dure e offensive nei confronti di Mino Magli che più volte presente nei salotti di Barbara D’Urso ha rivelato di aver avuto una relazione con Elisabetta poco prima dell’incontro con Briatore. Ad Alfonso Signori la gieffina ha negato in modo assoluto di essere stata legata a Magli e ha anche aggiunto che ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha scelto di uscire dal GFVIP nei tempi concordati, lanon ha accettato di rimanere fino a febbraio perché le mancava il figlio Nathan Falco. Una volta fuori dalla casa di Cinecittàsi è scontrata con una realtà che non si aspettava, ha infatti dovuto spiegare, e in alcuni casi smentire, le tante dichiarazioni fatte sul suo passato da vari ex. In particolare laha avuto parole dure e offensive nei confronti diche più volte presente nei salotti di Barbara D’Urso ha rivelato di aver avuto una relazione conpoco prima dell’incontro con Briatore. Ad Alfonso Signori la gieffina ha negato in modo assoluto di essere stata legata ae ha anche aggiunto che ...

