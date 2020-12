“E? difficile”, il post di Anna Tatangelo colpisce il web: cosa avrà voluto dire? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anna Tatangelo con le sue parole su Instagram ha molto colpito i suoi follower, la cantante tra le somme e commuove chi la segue da diversi anni ma anche i nuovi arrivati. Anna Tatangelo (fonte Instagram @AnnaTatangelofficial)Si è conclusa la terza stagione di All Together Now la musica è cambiata, il programma di Michelle Hunziker e J-Ax ha visto il trionfo dell’artista di strada Eki tra la gioia generale. Nel corso di questa edizione il cast del talent di Canale 5 è cresciuto, si sono infatti uniti al gruppo iniziale e ai 100 del muro ben tre giurati d’eccezione: Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Tutti artisti di incredibile talento che, con grande generosità e umiltà, hanno portato sul palco anche la loro musica, ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020)con le sue parole su Instagram ha molto colpito i suoi follower, la cantante tra le somme e commuove chi la segue da diversi anni ma anche i nuovi arrivati.(fonte Instagram @fficial)Si è conclusa la terza stagione di All Together Now la musica è cambiata, il programma di Michelle Hunziker e J-Ax ha visto il trionfo dell’artista di strada Eki tra la gioia generale. Nel corso di questa edizione il cast del talent di Canale 5 è cresciuto, si sono infatti uniti al gruppo iniziale e ai 100 del muro ben tre giurati d’eccezione:, Francesco Renga e Rita Pavone. Tutti artisti di incredibile talento che, con grande generosità e umiltà, hanno portato sul palco anche la loro musica, ...

AlbertoBagnai : Capisco che parlare dopo la voce della Verità è difficile, ma confondere il Consiglio Europeo col Consiglio d’Europ… - myrtamerlino : 'Immaginate che non ci siano patrie Non è difficile farlo Nulla per cui uccidere o morire Ed anche alcuna religione… - romacinemafest : 'È difficile dire se il mondo in cui viviamo sia una realtà o un sogno' In memoria di #KimKiduk ?? #11dicembre - drunkharryx_ : RT @Viviana_Caruso: Quando si sceglie di sostenere qualcuno lo si fa senza SE e senza MA, nei momenti BELLI e quelli BRUTTI. Il rapporto tr… - vvadoacaso : RT @Viviana_Caruso: Quando si sceglie di sostenere qualcuno lo si fa senza SE e senza MA, nei momenti BELLI e quelli BRUTTI. Il rapporto tr… -

Ultime Notizie dalla rete : “E difficile” Intervista al tecnico del Frosinone Pasquale Marino tra calcio e vita privata ciociariaoggi.it