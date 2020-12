Covid, Toti: “Lockdown a Natale? È una proposta surreale” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid, ipotesi nuovo lockdown per il periodo di Natale. È arrivato a tal proposito il commento del governatore Giovanni Toti Continuano a preoccupare i numeri relativi al Covid in Italia e nel mondo. Dalla giornata di ieri, sono state allentate alcune restrizioni e molte regioni sono passate in zona gialla. Questo ha comportato un vero L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020), ipotesi nuovo lockdown per il periodo di. È arrivato a tal proposito il commento del governatore GiovanniContinuano a preoccupare i numeri relativi alin Italia e nel mondo. Dalla giornata di ieri, sono state allentate alcune restrizioni e molte regioni sono passate in zona gialla. Questo ha comportato un vero L'articolo proviene da Inews.it.

