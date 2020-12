**Coronavirus: al via vertice Conte-capi delegazione con Cts e Lamorgese** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - E' appena iniziato il nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Sul tavolo, la possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie ma anche soluzioni per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping registrati lo scorso weekend. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - E' appena iniziato il nuovotra il premier Giuseppe, idelle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Sul tavolo, la possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie ma anche soluzioni per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping registrati lo scorso weekend.

