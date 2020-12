Borsa: Tokyo apre in rialzo (+0,34%) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tokyo, 14 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in positivo, in scia alle notizie incoraggianti che arrivano dagli Stati Uniti, dopo l'approvazione del vaccino contro il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020), 14 DIC - Ladiavvia la prima seduta della settimana in positivo, in scia alle notizie incoraggianti che arrivano dagli Stati Uniti, dopo l'approvazione del vaccino contro il ...

Borsa: Tokyo apre in rialzo (+0,34%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in positivo, in scia alle notizie incoraggianti che arrivano dagli Stati Uniti, dopo l'approvazione del vaccino contro il coronavirus, e i dati ...

Per i gestori la borsa di Tokyo è tornata cool

Le ragioni che giocano a favore del listino nipponico sono basate sui buoni fondamentali, sulla sottovalutazione rispetto alle altre piazze internazionali, in termini anche di liquidità/capitalizzazio ...