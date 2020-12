Aumento prezzo mascherine: quando è reato e limite massimo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si parla spesso, in queste settimane, del prezzo talvolta sproporzionato delle mascherine protettive. Nelle notizie di cronaca è infatti possibile leggere di mascherine vendute – in farmacia, negozi o sul web – a cifre folli (anche 20 euro l’una). Motivo per cui il Governo ha recentemente deciso di calmierare i prezzi, fissando il divieto di arbitrario Aumento prezzo mascherine. Cerchiamo di seguito di capire però se il rincaro in oggetto può costituire un illecito penale e qual è il tetto massimo al prezzo. Se ti interessa saperne di più sul decreto fase 2 scuola ed università, cosa cambia e le nuove assunzioni, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Aumento prezzo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si parla spesso, in queste settimane, deltalvolta sproporzionato delleprotettive. Nelle notizie di cronaca è infatti possibile leggere divendute – in farmacia, negozi o sul web – a cifre folli (anche 20 euro l’una). Motivo per cui il Governo ha recentemente deciso di calmierare i prezzi, fissando il divieto di arbitrario. Cerchiamo di seguito di capire però se il rincaro in oggetto può costituire un illecito penale e qual è il tettoal. Se ti interessa saperne di più sul decreto fase 2 scuola ed università, cosa cambia e le nuove assunzioni, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...

NadaAlfano : RT @bordoni_russia: #Putin e i maccheroni. Putin rimprovera aspramente il ministro Reshetnikov per l' aumento del 10% del prezzo della past… - vincenzopagano4 : RT @bordoni_russia: #Putin e i maccheroni. Putin rimprovera aspramente il ministro Reshetnikov per l' aumento del 10% del prezzo della past… - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: #Putin e i maccheroni. Putin rimprovera aspramente il ministro Reshetnikov per l' aumento del 10% del prezzo della past… - nicelivingspace : RT @bordoni_russia: #Putin e i maccheroni. Putin rimprovera aspramente il ministro Reshetnikov per l' aumento del 10% del prezzo della past… - nuvolar97330681 : RT @bordoni_russia: #Putin e i maccheroni. Putin rimprovera aspramente il ministro Reshetnikov per l' aumento del 10% del prezzo della past… -