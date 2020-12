Scrivo a voi ragazzi parlando a me stessa (Di domenica 13 dicembre 2020) Cerimonia di Consegna delle Civiche Benemerenze (Ambrogino d’Oro) a Suor Anna Monia Alfieri Riascoltando le ragioni di questa benemerenza penso ai giovani e vorrei incoraggiarli verso il bene, la gratuità, la giustizia. Carissimi ragazzi, è difficile servire un grande ideale in modo libero e gratuito perchè a volte siamo talmente schiavi del pregiudizio che ci viene la tentazione di dire: “Ma no, gli ideali sono finti, sono un imbroglio”… Si faceva proprio così nei confronti dei nostri eroi Borsellino e Falcone insinuando il dubbio che – dedicandosi a perseguire la mafia – in fondo cercavano di affermare il proprio ego, modalità sceriffi a favore di telecamera, e che il loro modo di fare spaventava la gente, che sarebbe stato più opportuno dedicarsi alle pendenze giudiziarie e abbandonare l’idea del maxi processo… ecc. ecc… Eppure fu la loro caparbia generosità ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) Cerimonia di Consegna delle Civiche Benemerenze (Ambrogino d’Oro) a Suor Anna Monia Alfieri Riascoltando le ragioni di questa benemerenza penso ai giovani e vorrei incoraggiarli verso il bene, la gratuità, la giustizia. Carissimi, è difficile servire un grande ideale in modo libero e gratuito perchè a volte siamo talmente schiavi del pregiudizio che ci viene la tentazione di dire: “Ma no, gli ideali sono finti, sono un imbroglio”… Si faceva proprio così nei confronti dei nostri eroi Borsellino e Falcone insinuando il dubbio che – dedicandosi a perseguire la mafia – in fondo cercavano di affermare il proprio ego, modalità sceriffi a favore di telecamera, e che il loro modo di fare spaventava la gente, che sarebbe stato più opportuno dedicarsi alle pendenze giudiziarie e abbandonare l’idea del maxi processo… ecc. ecc… Eppure fu la loro caparbia generosità ...

AnnaMonia_A : Scrivo a voi ragazzi parlando a me stessa. - lessdblngdr : RT @levidbln: fav e vi scrivo rt e giro nei media che ho perso (ricambiate pls) citate con boh emoji quello che volete e vi dico la prima… - ehitsfe : scrivo tweet su dayane e voi per difenderla mettete in mezzo tommaso (“se ci fosse stato tommaso al suo posto/se l’… - sybdblngdr : RT @levidbln: fav e vi scrivo rt e giro nei media che ho perso (ricambiate pls) citate con boh emoji quello che volete e vi dico la prima… - Fake_NoahB : ma meravigliose e che non dimenticherò mai. alcuni di voi se ne saranno accorti che non sono più attiva qui, che no… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrivo voi Scrivo a voi ragazzi parlando a me stessa. Formiche.net Paragone: “Mes veleno mortale, gli italiani sanno che da Europa non arriverà niente” Paragone, prima di tutto, come sta Italexit? Cresce bene? Molto bene. Grazie. Italexit – spiega il senatore rispondendo all’Agenzia SprayNews – è in continua crescita: nuovi circoli, nuove adesioni, c ... Mertens da brividi: "Voglio farlo perché voglio te. Voglio tutti voi per sempre" Dovremo lavorarci tutti i giorni, ma voglio farlo perché voglio te. Voglio tutti voi, per sempre, io e te, ogni giorno", è il messaggio scritto da Dries Mertens. Il belga ha pubblicato anche una foto ... Paragone, prima di tutto, come sta Italexit? Cresce bene? Molto bene. Grazie. Italexit – spiega il senatore rispondendo all’Agenzia SprayNews – è in continua crescita: nuovi circoli, nuove adesioni, c ...Dovremo lavorarci tutti i giorni, ma voglio farlo perché voglio te. Voglio tutti voi, per sempre, io e te, ogni giorno", è il messaggio scritto da Dries Mertens. Il belga ha pubblicato anche una foto ...