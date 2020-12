Per un debito comune europeo (Di domenica 13 dicembre 2020) Deve passare la nottata ma serve per una Europa salda un sistema comune del debito : L’Ambasciatrice italiana a Bruxelles Elena Basile , napoletana, ne è convinta. Elena Basile, rilascio’ tempo fa un’intervista sul quotidiano belga ‘’Le Soir’’, il giornale francofono maggiormente diffuso nel Paese. L’Ambasciatrice evidenzio’ le misure eccezionali prese dal Governo italiano per contrastare la diffusione del virus e lo spirito di sacrificio della nostra popolazione, in primis i medici ed il personale sanitario, ma l’unica soluzione di fronte alla crisi sanitaria ed economica causata dal covid-19 è che l’Europa si muova unita ed in modo efficace per superare gli ostacoli : nuove prassi innovative possono offrire una risposta comune: dalla ricerca e distribuzione del materiale sanitario a protocolli uniformi e dati comparabili. La ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 dicembre 2020) Deve passare la nottata ma serve per una Europa salda un sistemadel: L’Ambasciatrice italiana a Bruxelles Elena Basile , napoletana, ne è convinta. Elena Basile, rilascio’ tempo fa un’intervista sul quotidiano belga ‘’Le Soir’’, il giornale francofono maggiormente diffuso nel Paese. L’Ambasciatrice evidenzio’ le misure eccezionali prese dal Governo italiano per contrastare la diffusione del virus e lo spirito di sacrificio della nostra popolazione, in primis i medici ed il personale sanitario, ma l’unica soluzione di fronte alla crisi sanitaria ed economica causata dal covid-19 è che l’Europa si muova unita ed in modo efficace per superare gli ostacoli : nuove prassi innovative possono offrire una risposta: dalla ricerca e distribuzione del materiale sanitario a protocolli uniformi e dati comparabili. La ...

