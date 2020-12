Nicola Zingaretti a Conte: "No crisi al buio ma serve un rilancio" (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo ha bisogno di un “rilancio”, ma il rimpasto adesso “non è prioritario”. Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ in cui dice no a una crisi al buio. La fine di questo Esecutivo, avverte, sarebbe “un’avventura pericolosa”. “Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo, questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte”, dichiara Zingaretti. “Cercare di migliorare l’azione del governo Conte, al quale abbiamo creduto e continuiamo a credere, non è una mina posta sotto la stabilità del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo ha bisogno di un “”, ma il rimpasto adesso “non è prioritario”. Lo afferma il segretario del Pd,, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ in cui dice no a unaal. La fine di questo Esecutivo, avverte, sarebbe “un’avventura pericolosa”. “Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo, questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente”, dichiara. “Cercare di migliorare l’azione del governo, al quale abbiamo creduto e continuiamo a credere, non è una mina posta sotto la stabilità del ...

