Nasce l’Albo consolare per la gestione degli eventi

Si rende noto sul sito dell'Ambasciata italiana in Lussemburgo , di cui l'Ambasciatore Diego Brasioli, che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 64/2017 – che ha delineato un sistema integrato della formazione italiana nel mondo, comprensivo di scuole statali, scuole paritarie, scuole non paritarie, scuole straniere in cui si insegna italiano, corsi di lingua e cultura e lettorati – ha reso necessaria una complessa azione di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, che ha riguardato, tra l'altro, i contributi ministeriali destinati ai corsi di lingua e cultura italiana e altre attività di promozione linguistica degli "enti gestori". Nella nuova circolare ministeriale (n. 3/2020), l'accento non viene più posto sulle attività di carattere assistenziale ma su quelle di natura promozionale (di qui anche la nuova denominazione di "enti gestori/promotori"

