Napoli Sampdoria 1-1 LIVE | Lozano a botta sicura | palo!

(Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-Dall’inviato allo stadio Diego Armando Maradona, Emanuele Catone) Allo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita! 6? Tiro– Il primo tiro in porta della partita è di Piotr Zielinski. Il polacco approfitta di una sponda e scalcia di prima col sinistro. Tiro debole tra le braccia di Audero. 12? Tiro– È ancora Zielinski a far correre un brivido lungo la schiena ...