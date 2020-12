Maria De Filippi contro chi scartò Arisa ad Amici | «Imbecille» Ma con chi ce l’ha?

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 13 dicembre 2020)Deha rivelato in tv chesi presentò ai casting di, ma fu scartata. Sabato 12 dicembre 2020 l’amata conduttrice – numero uno di Mediaset ha guidato, come sempre in prima persona, il nuovo speciale pomeridiano su Canale 5, anche scegliendo di svelare, forse un po’ a sorpresa e davanti alla stessa, il retroscena (sembrerebbe) fino ad oggi mai reso noto. Ma per quale motivo?scartata ad, le parole diDeNell’ultimo speciale di2020 su Canale 5,Deha raccontato questo aneddoto sucon una motivazione ben precisa: provare a consolare la concorrente Lucrezia, scelta dalla cantante lucana e, ...