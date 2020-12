La fregnaccia della sessantenne che chiede alla cassiera «voi non avete il programma cashback?!» (Di domenica 13 dicembre 2020) «Voi non avete il programma cashback?!» – inizia così la storiella virale che ha fatto il giro delle chat WhatsApp, diffondendosi in maniera virale e conquistando l’attenzione (sin troppa in verità) di chi ha avuto la pazienza di scorrere la vicenda dall’inizio alla fine. La sessantenne chiede il cashback a una cassiera di un supermercato e ottiene come risposta dalla stessa un secco no, con tanto di intervento del direttore dello stesso supermercato che, in alternativa, propone un buono sconto del 10% da spendere tra i suoi scaffali, spiegando e convincendo la povera sessantenne del perché il cashback di stato fosse una vera e propria truffa. LEGGI ANCHE > Cashback Natale, pagare con la moneta elettronica per essere rimborsati ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 dicembre 2020) «Voi nonilcashback?!» – inizia così la storiella virale che ha fatto il giro delle chat WhatsApp, diffondendosi in maniera virale e conquistando l’attenzione (sin troppa in verità) di chi ha avuto la pazienza di scorrere la vicenda dall’iniziofine. Lail cashback a unadi un supermercato e ottiene come risposta dstessa un secco no, con tanto di intervento del direttore dello stesso supermercato che, in alternativa, propone un buono sconto del 10% da spendere tra i suoi scaffali, spiegando e convincendo la poveradel perché il cashback di stato fosse una vera e propria truffa. LEGGI ANCHE > Cashback Natale, pagare con la moneta elettronica per essere rimborsati ...

