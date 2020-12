In Germania si va verso il lockdown totale (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre in Italia continua il valzer dei colori e gli amministratori locali chiedono allentamenti sul divieto di spostamento dai piccoli comuni, in Germania ci si prepara ad un nuovo lockdown totale. L’annuncio dovrebbe arrivare oggi dalla stessa cancelliera Angela Merkel: la chiusura di ogni attività a partire da mercoledì 16 dicembre. Questa misura è ritenuta l’unica soluzione per porre un freno all’impennata dei contagi che ha investito la Germania negli ultimi giorni. Ieri ad esempio più di 29.000 persone sono risultate positive al Covid e i decessi sono stati quasi 500. A chiudere saranno tutti gli esercizi commerciali ritenuti non indispensabili, ad eccezione quindi degli alimentari e farmacie, mentre i ristoranti, caffè e palestre erano già chiusi dal 2 novembre. Anche le scuole, asili nido compresi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre in Italia continua il valzer dei colori e gli amministratori locali chiedono allentamenti sul divieto di spostamento dai piccoli comuni, inci si prepara ad un nuovo. L’annuncio dovrebbe arrivare oggi dalla stessa cancelliera Angela Merkel: la chiusura di ogni attività a partire da mercoledì 16 dicembre. Questa misura è ritenuta l’unica soluzione per porre un freno all’impennata dei contagi che ha investito lanegli ultimi giorni. Ieri ad esempio più di 29.000 persone sono risultate positive al Covid e i decessi sono stati quasi 500. A chiudere saranno tutti gli esercizi commerciali ritenuti non indispensabili, ad eccezione quindi degli alimentari e farmacie, mentre i ristoranti, caffè e palestre erano già chiusi dal 2 novembre. Anche le scuole, asili nido compresi, ...

fattoquotidiano : La Germania sia avvia verso un nuovo lockdown duro per Natale [di Uski Audino] - repubblica : Coronavirus nel mondo. La Germania verso il lockdown. Nuovo record negli Usa: un milione di contagi in 4 giorni [ag… - enbusy : Ho un impressione...?? secondo me ci sono strade affollate nelle città per lo shopping natalizio e la Germania va ve… - ChinChinsuedo : RT @EnnioMacaluso: #coronavirus nel mondo. #Germania verso il #lockdown e nuovo record negli #Usa: un milione di contagi… #vaccination http… - CCKKI : #Germania verso il #lockdown. #Merkel incontrerà oggi i rappresentanti dei #Laender per discutere il piano Dpa che… -