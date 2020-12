Flash News del 13 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 dicembre 2020) In risalita il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, in crescita i contagi, quasi 20.000 ieri con 649 decessi. L’Italia ha superato ormai le 64.000 vittime da Covid, in totale cifra che fa del nostro Paese quello con il maggior numero di morti in Europa; Destano allarme le scene di vie affollate per lo shopping, viste in questi giorni in molte città. Istituzioni ed esperti continuano a raccomandare la massima prudenza nei comportamenti, preferendo confermare la linea del rigore e deroghe minime per gli spostamenti in vista del Natale; Restrizioni anti Covid-19 al centro del dibattito anche in Europa, in Germania la Cancelliera Merkel incontra i Governatori dei Laender che potrebbero reintrodurre un lockdown severo entro mercoledì; Ieri, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che dal 15 gennaio avrà inizio la prima fase della campagna di vaccinazioni che ...