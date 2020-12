Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand si impone a Gavere e resta solitaria in cima alla classifica (Di domenica 13 dicembre 2020) Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) torna subito alla vittoria, dopo la sconfitta patita ieri ad Anversa, nella sesta tappa del Superprestige 2020-2021 che si è tenuta oggi sull’iconico circuito di Gavere. La neerlandese ha preceduto le connazionali Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) e Ceylin del Carmen Alvarado, la campionessa del mondo in carica. Ottimo decimo posto per Eva Lechner (Starcasino), la quale ha ripreso a gareggiare nella giornata odierna, dopo la caduta di Tabor. La gara ha visto Betsema partire più forte di tutte e fare il vuoto nella prima tornata. Durante la seconda, però, Brand ha accelerato e l’ha ripresa, mentre Del Carmen Alvarado è rimasta a bagnomaria in terza posizione. Sul finire del terzo giro, invece, ha forzato ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)(Telenet Baloise Lions) torna subitovittoria, dopo la sconfitta patita ieri ad Anversa, nella sesta tappa delche si è tenuta oggi sull’iconico circuito di. La neerlandese ha preceduto le connazionali Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) e Ceylin del Carmen Alvarado, la campionessa del mondo in carica. Ottimo decimo posto per Eva Lechner (Starcasino), la quale ha ripreso a gareggiare nella giornata odierna, dopo la caduta di Tabor. La gara ha visto Betsema partire più forte di tutte e fare il vuoto nella prima tornata. Durante la seconda, però,ha accelerato e l’ha ripresa, mentre Del Carmen Alvarado è rimasta a bagnomaria in terza posizione. Sul finire del terzo giro, invece, ha forzato ...

OA_Sport : Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand si impone a Gavere e resta solitaria in cima alla classifica - stefanozana : RT @biciPRO1: Anversa, Superprestige di ciclocross: @mathieuvdpoel ritrova il grande nemico, @WoutvanAert. La sfida è lanciata e l'olandese… - biciPRO1 : Anversa, Superprestige di ciclocross: @mathieuvdpoel ritrova il grande nemico, @WoutvanAert. La sfida è lanciata e… - dhumpachika : RT @gcnItalia: I trasferimenti di #FabioAru e #MarkCavendish & #Superprestige.? ? In questo show racing parleremo delle ultime news dal mon… - gcnItalia : I trasferimenti di #FabioAru e #MarkCavendish & #Superprestige.? ? In questo show racing parleremo delle ultime new… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Superprestige Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand si impone a Gavere e resta solitaria in cima alla classifica OA Sport Superprestige, Lucinda Brand vince la prova femminile di Gavere – Decima Eva Lechner Lucinda Brand continua il suo splendido periodo di forma nel ciclocross. La ciclista della Telenet-Baloise Lions si è imposta nella prova di Gavere, valida per il circuito Superprestige, con una splen ... Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand si impone a Gavere e resta solitaria in cima alla classifica Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) torna subito alla vittoria, dopo la sconfitta patita ieri ad Anversa, nella sesta tappa del Superprestige 2020-2021 che si è tenuta oggi sull’iconico circuito di ... Lucinda Brand continua il suo splendido periodo di forma nel ciclocross. La ciclista della Telenet-Baloise Lions si è imposta nella prova di Gavere, valida per il circuito Superprestige, con una splen ...Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) torna subito alla vittoria, dopo la sconfitta patita ieri ad Anversa, nella sesta tappa del Superprestige 2020-2021 che si è tenuta oggi sull’iconico circuito di ...