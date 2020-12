Whatsapp: arriva la funzione carrello (Di sabato 12 dicembre 2020) È appena stata implementata su Whatsapp la funzione Pay. Con questa funzione si potrà consentire alle attività iscritte di “seguire” i propri clienti con pubblicità mirate su Facebook. E ora è invece il turno di un’altra novità: la funzione carrello. Se in precedenza attraverso i cataloghi degli account Business si poteva richiedere l’acquisto di un solo prodotto per volta, da martedì sarà possibile selezionare più articoli in contemporanea. Usufruirne è molto facile: una volta aperta la chat con l’attività scelta, basta cliccare sull’icona dedicata allo shopping in alto a destra (quella a forma di negozio) e visualizzare così la merce offerta dal venditore. Per aggiungere un prodotto al carrello bisogna cliccare su “Aggiungi al carrello”, in alternativa si possono ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020) È appena stata implementata sulaPay. Con questasi potrà consentire alle attività iscritte di “seguire” i propri clienti con pubblicità mirate su Facebook. E ora è invece il turno di un’altra novità: la. Se in precedenza attraverso i cataloghi degli account Business si poteva richiedere l’acquisto di un solo prodotto per volta, da martedì sarà possibile selezionare più articoli in contemporanea. Usufruirne è molto facile: una volta aperta la chat con l’attività scelta, basta cliccare sull’icona dedicata allo shopping in alto a destra (quella a forma di negozio) e visualizzare così la merce offerta dal venditore. Per aggiungere un prodotto albisogna cliccare su “Aggiungi al”, in alternativa si possono ...

