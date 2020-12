VIDEO Crotone Spezia HIGHLIGHTS

emergency_ong : #Crotone stiamo ultimando i lavori per il nuovo reparto #Covid19, che permetterà un aumento dei posti letto disponi… - emergency_ong : #Crotone: oggi pomeriggio il nostro staff medico è entrato nel reparto Covid-2 dell’ospedale San Giovanni di Dio… - emergency_ong : “Stiamo lavorando al fianco del personale sanitario dell’ospedale di #Crotone per offrire ai malati di #Covid le te… - mandrrilo : Crotone 3-1 Spezia 56' Eduardo Henrique - mandrrilo : Crotone 1-1 Spezia 18' Diego Farias -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Crotone

TgCal24.it

Il Crotone torna in vantaggio nel secondo tempo del match contro lo Spezia nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2020/2021. Tutto merito di Reca che è partito in posizione regolare e ha de ...Il primo tempo tra Crotone e Spezia si chiude con il risultato di 1-1. Sblocca Messias per i padroni di casa, Farias agguanta il pareggio ...