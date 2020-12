Verissimo, Rita Rusic attacca Vittorio Cecchi Gori: “Mi ha tolto tutto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il loro amore è sempre stato sotto i riflettori e, ancor di più, il loro complicato divorzio. Ospite di Verissimo, Rita Rusic racconta la travagliata separazione da Vittorio Cecchi Gori e le conseguenze che ne sono dipese. “Mi ha tolto la dignità di produttore“, le rivelazioni a Silvia Toffanin. Rita Rusic e l’amore con Cecchi Gori È un fiume in piena Rita Rusic, desiderosa di dare sfogo a pensieri e sensazioni ancora legate all’ex marito Vittorio Cecchi Gori. La popolare produttrice cinematografica, ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorre le tappe del suo amore al fianco ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Il loro amore è sempre stato sotto i riflettori e, ancor di più, il loro complicato divorzio. Ospite diracconta la travagliata separazione dae le conseguenze che ne sono dipese. “Mi hala dignità di produttore“, le rivelazioni a Silvia Toffanin.e l’amore conÈ un fiume in piena, desiderosa di dare sfogo a pensieri e sensazioni ancora legate all’ex marito. La popolare produttrice cinematografica, ospite dinel salotto di Silvia Toffanin, ripercorre le tappe del suo amore al fianco ...

bdu_tv : RT @MasterAb88: Che boom le interviste della Toffanin. Rita Rusic sta raccontando come un fiume tutto quello che le ha combinato Cecchi Go… - Rosella14207260 : Ohh Rita! Mi dispiace tanto x ciò che ti ha fatto il tuo ex marito. Stessa cosa è successa a me. Bella azienda. Ho… - MasterAb88 : Che boom le interviste della Toffanin. Rita Rusic sta raccontando come un fiume tutto quello che le ha combinato C… - gringoserra78 : Rita rusic ha voluto la bicicletta ???? e adesso deve pedalare e non lamentarsi.... #verissimo - AgoCannella : Rita Rusic esempio di vita Bellissima intervista. Grazie Silvia #Verissimo -