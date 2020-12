Torino combatte ma perde ancora, 2-3 in casa contro Udinese (Di sabato 12 dicembre 2020) ancora una sconfitta in casa per il Torino, stavolta contro l’Udinese: 2-3 per la squadra di Gotti. Un Toro combattivo soprattutto nel secondo tempo, ribaltando un’abitudine degli ultimi tempi e un incredibile secondo tempo con due gol in due minuti per i Granata che agguantano un momentaneo pareggio, subito vanificato dall’Udinese due minuti dopo. Il primo tempo chiuso sull’1-0 per gli ospiti con una rete di Pussetto al 25?, il secondo si apre con il raddoppio dell’Udinese al 54? a cura del capitano De Paul, che appoggia delicatamente di interno destro nel confine destro della porta torinese. Riscatto orgoglioso del Torino in pochi minuti, con l’altro capitano, Belotti, che va in rete al 67? e l’immediato al raddoppio il minuto dopo a cura di Bonazzoli dopo un astuto passaggio di tacco di Belotti. ... Leggi su funweek (Di sabato 12 dicembre 2020)una sconfitta inper il, stavoltal’Udinese: 2-3 per la squadra di Gotti. Un Toro combattivo soprattutto nel secondo tempo, ribaltando un’abitudine degli ultimi tempi e un incredibile secondo tempo con due gol in due minuti per i Granata che agguantano un momentaneo pareggio, subito vanificato dall’Udinese due minuti dopo. Il primo tempo chiuso sull’1-0 per gli ospiti con una rete di Pussetto al 25?, il secondo si apre con il raddoppio dell’Udinese al 54? a cura del capitano De Paul, che appoggia delicatamente di interno destro nel confine destro della porta torinese. Riscatto orgoglioso delin pochi minuti, con l’altro capitano, Belotti, che va in rete al 67? e l’immediato al raddoppio il minuto dopo a cura di Bonazzoli dopo un astuto passaggio di tacco di Belotti. ...

