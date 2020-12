Sesso, 5 «effetti collaterali» molto comuni (Di sabato 12 dicembre 2020) È del 2017 un’interessante ricerca pubblicata sulla rivista Psychological Science e condotta dai ricercatori della Florida State University sul fenomeno dell’afterglow, ovvero quella straordinaria sensazione di benessere che sopravvive per due giorni al rapporto sessuale e che si riflette sulla qualità della vita e delle relazioni interpersonali. Insomma la terapia dello star bene, che ci serve più che mai adesso, in to do list mettere «fare sesso ogni 48 ore». Ok, dopo aver aggiornato le nostre tabelle sessuali, il quesito è: chi conosce gli effetti collaterali dell’orgasmo? Leggi su vanityfair (Di sabato 12 dicembre 2020) È del 2017 un’interessante ricerca pubblicata sulla rivista Psychological Science e condotta dai ricercatori della Florida State University sul fenomeno dell’afterglow, ovvero quella straordinaria sensazione di benessere che sopravvive per due giorni al rapporto sessuale e che si riflette sulla qualità della vita e delle relazioni interpersonali. Insomma la terapia dello star bene, che ci serve più che mai adesso, in to do list mettere «fare sesso ogni 48 ore». Ok, dopo aver aggiornato le nostre tabelle sessuali, il quesito è: chi conosce gli effetti collaterali dell’orgasmo?

Imbarazzanti certo, non lo neghiamo, ma situazioni più comuni di quanto si pensa. Ovvero di quando capita quello che non ci si aspetta nel momento più focoso di sempre. Tra equivocabili rumori ed ecce ...

Niente sesso, siamo in smart working

Lavorare da casa sta avendo sulle donne un effetto collaterale imprevisto: il calo del desiderio. Le ragioni? Ormonali, antropologiche, psicologiche ...

Imbarazzanti certo, non lo neghiamo, ma situazioni più comuni di quanto si pensa. Ovvero di quando capita quello che non ci si aspetta nel momento più focoso di sempre. Tra equivocabili rumori ed ecce ...