Sci freestyle, Laffont e Cavet vincono nelle moguls a Idre Fjall: doppietta francese in Coppa del Mondo (Di sabato 12 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di moguls, disciplina dello sci freestyle, è proseguita a Idre Fjall (Svezia). Perrine Laffont è letteralmente imbattibile e ha firmato il secondo successo consecutivo nel massimo circuito itinerante, allungando in testa alla classifica generale. La francese è stata impeccabile e ha trionfato con 82.53 punti, riuscendo ad avere la meglio sulla 16enne giapponese Anri Kawamura (80.61) e sulla statunitense Hannah Soar (78.63). La 22enne transalpina, Campionessa Olimpica e del Mondo, ha così collezionato il 19esimo sigillo nel massimo circuito itinerante ed è sempre più lanciata verso la conquista della quarta Sfera di Cristallo consecutiva: ora ha 75 punti di vantaggio sulla statunitense Jaelin Kauf (oggi ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Ladel2020-2021 di, disciplina dello sci, è proseguita a(Svezia). Perrineè letteralmente imbattibile e ha firmato il secondo successo consecutivo nel massimo circuito itinerante, allungando in testa alla classifica generale. Laè stata impeccabile e ha trionfato con 82.53 punti, riuscendo ad avere la meglio sulla 16enne giapponese Anri Kawamura (80.61) e sulla statunitense Hannah Soar (78.63). La 22enne transalpina, Campionessa Olimpica e del, ha così collezionato il 19esimo sigillo nel massimo circuito itinerante ed è sempre più lanciata verso la conquista della quarta Sfera di Cristallo consecutiva: ora ha 75 punti di vantaggio sulla statunitense Jaelin Kauf (oggi ...

La Coppa del Mondo 2020-2021 di moguls, disciplina dello sci freestyle, è proseguita a Idre Fjall (Svezia). Perrine Laffont è letteralmente imbattibile e ha firmato il secondo successo consecutivo nel ...

A Idre Fjall (Svezia) sono andate in scena le qualificazioni della seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Al maschile si è messo in luce il kazako Dmi ...

