Sci alpino, Paris: “Rientro difficile, il tempo non mi ha aiutato” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Non è andata così bene, il tempo non mi ha aiutato oggi. Sarebbe stato più facile con un’altra visibilità: il rientro è stato complicato. Il distacco è grande e devo lavorare. La pista? Sicuramente non è facile prepararla, ma speriamo bene per domani“. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Dominik Paris al termine del Super-G di Val d’Isere che al momento lo vede chiudere sedicesimo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “Non è andata così bene, ilnon mi ha aiutato oggi. Sarebbe stato più facile con un’altra visibilità: il rientro è stato complicato. Il distacco è grande e devo lavorare. La pista? Sicuramente non è facile prepararla, ma speriamo bene per domani“. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Dominikal termine del Super-G di Val d’Isere che al momento lo vede chiudere sedicesimo. SportFace.

