Sampdoria, Ranieri: «Napoli? Servono punti. Rossi ragazzo d'oro»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del match di Serie A contro il Napoli: le sue dichiarazioni – VIDEO

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del match di Serie A contro il Napoli.

MARADONA – «Il fatto che si sia deciso di dedicare lo stadio a Diego Armando Maradona è una cosa molto bella. È stato un campione straordinario, ma è stato anche l'anima di Napoli».

Napoli – «Hanno perso solo la partita a tavolino con la Juventus e quella con il Milan. Parliamo di un'ottima squadra, compatta, con buone geometrie e il carattere di Gattuso».

ATTEGGIAMENTO – «Loro sono rapidi e veloci, hanno tanta qualità, soprattutto davanti. Quindi serviranno spirito di sacrificio e passione, perché dobbiamo ...

