Paolo Rossi: la squadra del Vicenza omaggia il calciatore scomparso

Il Vicenza ha reso omaggio a Paolo Rossi nel giorno dei suoi funerali: tutti i calciatori in campo hanno indossato la leggendaria maglia numero 9.

