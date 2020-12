Mino Magli | nuove gravi accuse su Elisabetta Gregoraci | “Niente letto con Briatore” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 12 dicembre 2020) Le dichiarazioni dial GF Vip 5 Lunedì scorso, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5,ha dovuto rispondere ad alcune domande di Alfonso Signorini. Dei quesiti che riguardavano la vita sentimentale della soubrette calabrese che è rimasta quasi tre mesi all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia. Dopo averle dichiarazioni di, la 40enne ha replicato così: “Questo signore ha fatto delle cose schifose. Era un amico di famiglia ed ha anche chiamato i fotografi per 2€ in più. Ebbi diversi problemi con quest’uomo. Tra noi nessuna storia d’amore“. Ovviamente la vicenda non è finita qui. (Continua dopo il) Visualizza questo post su ...