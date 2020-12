LIVE Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: Innerhofer settimo, subito un Paris che fa ben sperare (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL SuperG 11.02 Pazzesco l’americano Ganong! E’ quarto a 0.76 da Caviezel! E’ l’unico con un pettorale superiore al 10 ad essersi inserito nella top5! 11.01 15° a 1?27 il francese Allegre. 10.59 Ottima prova di Feuz. Lo svizzero è nono a 0.91, ha perso tanto nel finale. Sempre settimo Innerhofer, 13° Paris, 14° Buzzi. 10.57 Distante il francese Clarey, paga 2?10. Ora lo svizzero Beat Feuz. 10.55 Grandissima gara di Pinturault, sesto a 0.86 da Caviezel, precede Innerhofer di 2 centesimi. Porta a casa punti pesantissimi: è così che si vince la Coppa del Mondo generale… 10.54 16 centesimi di vantaggio per ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL11.02 Pazzesco l’americano Ganong! E’ quarto a 0.76 da Caviezel! E’ l’unico con un pettorale superiore al 10 ad essersi inserito nella top5! 11.01 15° a 1?27 il francese Allegre. 10.59 Ottima prova di Feuz. Lo svizzero è nono a 0.91, ha perso tanto nel finale. Sempre, 13°, 14° Buzzi. 10.57 Distante il francese Clarey, paga 2?10. Ora lo svizzero Beat Feuz. 10.55 Grandissima gara di Pinturault, sesto a 0.86 da Caviezel, precededi 2 centesimi. Porta a casa punti pesantissimi: è così che si vince la Coppa del Mondo generale… 10.54 16 centesimi di vantaggio per ...

