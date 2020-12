Imminente Eclisse Totale di Sole Ecco dove sarà visibile Durata

(Di sabato 12 dicembre 2020)di. Un’eclissidiavrà luogo alle 16:13 UTC del 14 dicembre 2020, edal Pacifico meridionale, Cile, Argentina e Atlantico meridionale. Gli osservatori del Sud America meridionale, del Pacifico e quelli attualmente in Antartide, sperimenteranno un’eclissi parziale. L’evento si svolge nel giorno di punta della pioggia di meteoriti delle Geminidi. Solo 7 giorni dopo il solstizio d’inverno, i due più grandi pianeti del nostro sistema solare, Giove e Saturno, appariranno più vicini nel nostro cielo notturno di quanto non sia avvenuto dal 1226, durante la Grande Congiunzione. L’eclissi solare del 14 dicembre 2020 si verificherà circa 2 giorni dopo che la Luna raggiungerà il perigeo. Durante l’eclissi, il ...

Un'eclissi totale di Sole è prevista per il prossimo lunedì 14 dicembre: il fenomeno dominerà la volta celeste ma non sarà osservabile dall'Italia.