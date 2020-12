Highlights e gol Torino-Udinese 2-3 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilcon glie i gol di2-3, match valido per l’undicesima giornata di. All’Olimpico – Grandescontro tra i granata in grandissima difficoltà e in crisi nera e i friulani che vengono da un buon momento ma hanno riposato nell’ultimo weekend. 0-2 friulano con Pussetto e De Paul, poi in tre minuti succede di tutto: prima i piemontesi pareggiano con Belotti e Bonazzoli, quindi il gol del definitivo 2-3 con Nestorovski. In alto ildel match. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il video con gli highlights e i gol di Torino-Udinese 2-3, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico – Grande Torino scontro tra i granata in grandissima difficoltà e i ...Gli highlights e i gol di Juve Stabia-Potenza, match valevole per la quindicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021, in cui i padroni di casa guidati di Pasquale Padalino si sono imposti 2-0 ...