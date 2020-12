Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2020: risultati e classifica qualifiche. Verstappen stacca la pole, Leclerc penalizzato (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Mondiale F1 2020 vedrà culminare domani, domenica 13 dicembre, il fine settimana del GP di Abu Dhabi, con la gara che sarà valida come come ultima del calendario della F1. Fuori nella Q2 Sebastian Vettel ed Antonio Giovinazzi, penalizzato di tre posizioni in Griglia Charles Leclerc. La pole-position è stata ottenuta dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), che si è tolto lo sfizio di battere le Mercedes e precedere il finlandese Valtteri Bottas per appena 25 millesimi! Lewis Hamilton, al rientro dopo aver contratto il Covid, aprirà la seconda fila davanti alla McLaren di Lando Norris. Ennesima giornata deludente per la Ferrari. Charles Leclerc, nono in Q3, scatterà in dodicesima posizione a seguito della penalizzazione subita nel corso del GP di ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Mondiale F1vedrà culminare domani, domenica 13 dicembre, il fine settimana del GP di Abu, con la gara che sarà valida come come ultima del calendario della F1. Fuori nella Q2 Sebastian Vettel ed Antonio Giovinazzi,di tre posizioni inCharles. La-position è stata ottenuta dall’olandese Max(Red Bull), che si è tolto lo sfizio di battere le Mercedes e precedere il finlandese Valtteri Bottas per appena 25 millesimi! Lewis Hamilton, al rientro dopo aver contratto il Covid, aprirà la seconda fila davanti alla McLaren di Lando Norris. Ennesima giornata deludente per la Ferrari. Charles, nono in Q3, scatterà in dodicesima posizione a seguito della penalizzazione subita nel corso del GP di ...

