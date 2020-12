Friends, Netflix rassicura i fan: "La sitcom continuerà ad essere disponibile" (Di sabato 12 dicembre 2020) Friends continuerà ad essere disponibile su Netflix anche dopo il 31 dicembre: probabilmente, si tratta della migliore notizia regalataci dal 2020. We were on a break? A giudicare dalla notizia comunicata, il rapporto d'amore tra Friends e Netflix può continuare ad andare avanti senza troppi intoppi! Fino a poche ore fa, i fan della celebre sit-com con Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow erano pronti a chiudere (ancora più) mestamente questo triste 2020. Ebbene, con un clamoroso colpo di reni, la situazione si è ribaltata alla lettura di un aggiornamento pubblicato attraverso il profilo Twitter di Netflix Italia. Come comunicato, infatti, Friends continuerà ad ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020)adsuanche dopo il 31 dicembre: probabilmente, si tratta della migliore notizia regalataci dal 2020. We were on a break? A giudicare dalla notizia comunicata, il rapporto d'amore trapuò continuare ad andare avanti senza troppi intoppi! Fino a poche ore fa, i fan della celebre sit-com con Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow erano pronti a chiudere (ancora più) mestamente questo triste 2020. Ebbene, con un clamoroso colpo di reni, la situazione si è ribaltata alla lettura di un aggiornamento pubblicato attraverso il profilo Twitter diItalia. Come comunicato, infatti,ad ...

NetflixIT : L’Armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di #Friends può continuar… - HuffPostItalia : 'Friends' resta su Netflix. Storia di una serie che non finirà mai - francyb09 : RT @NetflixIT: L’Armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di #Friends può continuare con cal… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Friends, Netflix rassicura i fan: 'La sitcom continuerà ad essere disponibile' - Ila16641821 : RT @NetflixIT: L’Armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di #Friends può continuare con cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Friends Netflix "Friends" resta su Netflix. Storia di una serie che non finirà mai L'HuffPost Friends, Netflix rassicura i fan: "La sitcom continuerà ad essere disponibile"

Friends continuerà ad essere disponibile su Netflix anche dopo il 31 dicembre: probabilmente, si tratta della migliore notizia regalataci dal 2020. We were on a break? A giudicare dalla notizia comuni ...

Contrordine sulla permanenza di Friends su Netflix, la serie resta disponibile nel 2021 (ma fino a quando?)

Felice retromarcia sulla permanenza di Friends su Netflix: nonostante la piattaforma avesse confermato - anche a noi della redazione di ...

Friends continuerà ad essere disponibile su Netflix anche dopo il 31 dicembre: probabilmente, si tratta della migliore notizia regalataci dal 2020. We were on a break? A giudicare dalla notizia comuni ...Felice retromarcia sulla permanenza di Friends su Netflix: nonostante la piattaforma avesse confermato - anche a noi della redazione di ...