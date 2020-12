Fimi, c'è Ligabue in testa agli album più venduti (Di sabato 12 dicembre 2020) Cambio della guardia in cima alla classifica degli album più venduti in Italia secondo i dati ufficiali della Fimi. Due nuove entrate occupano le prime due posizioni della chart e si tratta di due mostri... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 dicembre 2020) Cambio della guardia in cima alla classifica deglipiùin Italia secondo i dati ufficiali della. Due nuove entrate occupano le prime due posizioni della chart e si tratta di due mostri...

ligabue : Primo nella classifica @FIMI_IT #TopOfTheMusic con il nuovo album “7” e la raccolta “77+7”. Primo in radio nella cl… - MicheleFormica3 : RT @ligabue: Primo nella classifica @FIMI_IT #TopOfTheMusic con il nuovo album “7” e la raccolta “77+7”. Primo in radio nella classifica @e… - AllMusicItalia : Le classifiche di vendita Fimi premiano @ligabue e @ClaudioBaglioni che scalzano @sferaebbasta. Tra i singoli svett… - Vito_Longo88 : RT @ligabue: Primo nella classifica @FIMI_IT #TopOfTheMusic con il nuovo album “7” e la raccolta “77+7”. Primo in radio nella classifica @e… - delilahvipic : @ligabue @FIMI_IT @earonemusic Il numero uno sempre ?? -