F1, Charles Leclerc: "Ho avuto problemi nella Q3, voglio chiudere l'annata al meglio" (Di sabato 12 dicembre 2020) Si prospetta una gara impegnativa e complicata per la Ferrari e Charles Leclerc, l'ultima di questo Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Abu Dhabi il monegasco ha ottenuto il nono tempo, faticando non poco a trovare prestazione nel secondo e terzo settore della pista, soffrendo il cambiamento della condizione della pista dalla Q1 alla Q3. SF1000 ancora una volta difficile da comprendere nelle sue caratteristiche e nel suo potenziale anche nello stesso time-attack. Charles, infatti, ha impressionato per l'ottimo tempo siglato con le gomme medie nella Q2, le mescole con cui comincerà la corsa domani e questo senza dubbio è una buona notizia. Non si può dire altrettanto della posizione finale, che con la penalizzazione riguardante la sua condotta a Sakhir si trasforma in dodicesima piazza e quindi sarà necessaria una ...

