F1, Alexander Albon: “Risultato abbastanza frustrante, ma il mio weekend è positivo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Alexander Albon si conferma in buona forma a Yas Marina e chiude in quinta posizione le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il thailandese della Red Bull si è difeso egregiamente sul giro secco, pagando tre decimi dalla pole, ma non è riuscito ad agguantare la seconda fila in griglia facendosi beffare per meno di un decimo dalla McLaren di Lando Norris. Domani il nativo di Londra andrà a caccia di un risultato importante per provare a strappare la riconferma in Red Bull per il 2021 come compagno di squadra del pole-man odierno Max Verstappen. “Il risultato è abbastanza frustrante, perché il mio weekend è stato piuttosto buono fino a questo momento – ha spiegato Albon ai microfoni di F1 TV – Comunque è un ottimo risultato di ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)si conferma in buona forma a Yas Marina e chiude in quinta posizione le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il thailandese della Red Bull si è difeso egregiamente sul giro secco, pagando tre decimi dalla pole, ma non è riuscito ad agguantare la seconda fila in griglia facendosi beffare per meno di un decimo dalla McLaren di Lando Norris. Domani il nativo di Londra andrà a caccia di un risultato importante per provare a strappare la riconferma in Red Bull per il 2021 come compagno di squadra del pole-man odierno Max Verstappen. “Il risultato è, perché il mioè stato piuttosto buono fino a questo momento – ha spiegatoai microfoni di F1 TV – Comunque è un ottimo risultato di ...

