Dichiarazioni pre Napoli-Sampdoria | le parole di Ranieri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020), gara valida per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma per domani 13 dicembre 2020. Calcio d’inzio previsto alle ore 15:00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di. Sarà la prima gara in Serie A, da quando lo stadio è stato rinominato.pre: cosa si aspetta? Il tecnico della Samporia, Claudio, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita, alla vigilia della gara esterna contro ildi Gennaro Gattuso. Queste ledell’allenatore dei blucerchiati: “Ilha perso soltanto una partita a tavolino con la Juventus e quella con il Milan. Affronteremo una squadra compatta che ha delle buone ...