De Luca: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono” (Di sabato 12 dicembre 2020) di Monica De Santis La Campania resta Regione Arancione, ha deciso così ieri il ministro Speranza. Dunque ancora per sette giorni resteranno in vigore tutte le restrizioni previste per le regioni che si trovano in zona arancione. E prima dell’annuncio del ministro Speranza, ieri pomeriggio su Facebook ha fatto un punto della situazione nella regione il governatore De Luca, il quale ha annunciato che “in queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro Paese e cioè decidiamo da qui ad una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no”. De Luca ricorda che il problema principale, sono gli “800-900 morti al giorno e riprendiamo la manfrina che abbiamo registrato nel periodo estivo, soprattutto per iniziativa di tante Regioni del Nord che stanno pagando oggi il rilassamento che hanno avuto nei ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 12 dicembre 2020) di Monica De Santis La Campania resta Regione Arancione, ha deciso così ieri il ministro Speranza. Dunque ancora per sette giorni resteranno in vigore tutte le restrizioni previste per le regioni che si trovano in zona arancione. E prima dell’annuncio del ministro Speranza, ieri pomeriggio su Facebook ha fatto un punto della situazione nella regione il governatore De, il quale ha annunciato che “in queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro Paese e cioè decidiamo da qui ad una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no”. Dericorda che il problema principale, sono gli “800-900 morti al giorno e riprendiamo la manfrina che abbiamo registrato nel periodo estivo, soprattutto per iniziativa di tante Regioni del Nord che stanno pagando oggi il rilassamento che hanno avuto nei ...

MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'Natale e Capodanno quest'anno non esistono' #deluca - HuffPostItalia : Vincenzo De Luca: 'Natale e Capodanno quest'anno non esistono' - repubblica : De Luca: 'Quest'anno Natale e Capodanno non esistono' - EugenioBerto70 : De Luca, Natale e Capodanno quest'anno non esistono - las3rman : RT @repubblica: De Luca: 'Quest'anno Natale e Capodanno non esistono' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Quest’anno Luca De Meo: “Si ritornerà su livelli pre-Covid non prima del 2022” Autoblog.it