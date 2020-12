Crotone-Spezia 4-1, prima vittoria per i calabresi (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel secondo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A, il Crotone batte 4-1 lo Spezia e conquista la prima vittoria in campionato. Allo Scida, i padroni di casa passano al 7' grazie a Messias, ma un errore di Zanellato in disimpegno regala a Farias il pareggio (18'). La gara si decide a inizio ripresa, con i gol di Reca (49') e il tris di Eduardo (56'). Poker d Messias al 96'. I calabresi rimangono ultimi con 5 punti, i liguri sono fermi a quota 10.Risultati: Sassuolo-Benevento 1-0, Crotone-Spezia 4-1, ore 18 Torino-Udinese, ore 20.45 Lazio-Verona, domenica 13/12 ore 12.30 Cagliari-Inter, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 Milan-ParmaClassifica: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Napoli, Juventus 20,Roma 18, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel secondo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A, ilbatte 4-1 loe conquista lain campionato. Allo Scida, i padroni di casa passano al 7' grazie a Messias, ma un errore di Zanellato in disimpegno regala a Farias il pareggio (18'). La gara si decide a inizio ripresa, con i gol di Reca (49') e il tris di Eduardo (56'). Poker d Messias al 96'. Irimangono ultimi con 5 punti, i liguri sono fermi a quota 10.Risultati: Sassuolo-Benevento 1-0,4-1, ore 18 Torino-Udinese, ore 20.45 Lazio-Verona, domenica 13/12 ore 12.30 Cagliari-Inter, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 Milan-ParmaClassifica: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Napoli, Juventus 20,Roma 18, ...

100x100Napoli : Prima vittoria stagionale per il Crotone - BovRaf : @kravotz Crotone e Spezia, per quanto si impegnino e anche in maniera lodevole, sono serie A solo perché siamo anco… - JJMonrowFut : RT @FT_Total: GOL de Messias para el Crotone. Min8 Crotone 1-0 Spezia. #SerieA - robdeangeliss : ?? PODCAST IN DIRETTA: A.Milano - M91QuiCROTONE - Post CROTONE - SPEZIA - 2^ Parte su @Spreaker - MoliPietro : Crotone-Spezia- 4-1: poker devastante dei rossoblù -