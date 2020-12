'Amici 20', Letizia perde la sfida e abbandona il programma (Di sabato 12 dicembre 2020) Una puntata di ' Amici 20 ' ricca di emozioni, quella andata in onda sabato 12 dicembre su Canale 5 con Maria De Filippi alla conduzione. Letizia è costretta a lasciare la scuola per fare spazio a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) Una puntata di '20 ' ricca di emozioni, quella andata in onda sabato 12 dicembre su Canale 5 con Maria De Filippi alla conduzione.è costretta a lasciare la scuola per fare spazio a ...

zazoomblog : Amici 20 team di Arisa decimato: anche Letizia perde la sfida e scoppia a piangere - #Amici #Arisa #decimato:… - stellamarina2 : @Cinzia951 @AmiciUfficiale D' accordo su quei tre ma Letizia non aveva senso che rimanesse. Lei stessa ha detto che… - catalano_jason : @ciaocomodino Ma non è per niente vero , Letizia è brava sia nella lirica che nel pop... Enula è una cosa trita e r… - stellamarina2 : Letizia ha fatto una figura di merda perché in pratica ha detto che amici è stato un ripiego x mangiare.meno male che è uscita - diamond_likea : RT @Emmyx____: Comunque non mi dite nulla ma dopo l’uscita di Letizia ho capito che ad amici purtroppo la tecnica non vince (dovessero sap… -