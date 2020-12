Stefàno: iter Stadio della Roma inceppato, non arriva in Aula a Natale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – “È evidente che l’iter e’ inceppato e non arrivera’ in Aula a Natale”. Lo ha detto il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S) intervenendo ai microfoni di ‘Te la do io Tokyo’ su Centro Suono Sport, in merito all’iter di approvazione in Campidoglio del progetto per il nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020)– “È evidente che l’e’e non arrivera’ in”. Lo ha detto il presidentecommissione Mobilita’ diCapitale, Enrico Stefano (M5S) intervenendo ai microfoni di ‘Te la do io Tokyo’ su Centro Suono Sport, in merito all’di approvazione in Campidoglio del progetto per il nuovoa Tor di Valle.

g_iallorossi : #StadiodellaRoma, il presidente della Commissione Mobilità del Comune, Enrico #Stefàno, sconfessa la #Raggi: 'E'… - siamo_la_Roma : ?? Le parole di Enrico #Stefàno ? Il presidente della commissione Mobilità di #Roma ?? 'L'iter per il nuovo… - romanewseu : Stadio Roma, Stefano (M5S): “È evidente che l’iter non arriverà in aula entro Natale” #ASRoma #RomanewsEU… - PagineRomaniste : #StadioDellaRoma, #Stefàno: 'È evidente che l’iter è inceppato e non arriverà in aula a #Natale' #ASRoma - LAROMA24 : Stadio Roma, Stefano: 'È evidente che l'iter non arriverà in aula entro Natale' #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Stefàno iter Stadio della Roma, Stefàno: "È evidente che l'iter è inceppato e non arriverà in aula a Natale" Pagine Romaniste