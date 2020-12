Spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno il Governo ci ripensa? Prossime ore decisive (Di venerdì 11 dicembre 2020) Spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno? Le ultime news ci dicono che qualcosa potrebbe cambiare per quanto riguarda le restrizioni imposte nell’ultimo Dpcm del Governo sui giorni delle festività, in particolare nei giorni del 24 e 25 dicembre e del primo gennaio. Visti i diversi malumori generati dal divieto di spostamento tra Comuni, penalizzante soprattutto per chi abita in paesi di poche migliaia di anime, Conte e il suo staff potrebbe tornare sui suoi passi concedendo qualcosa in più rispetto a quanto affermato la scorsa settimana e consentendo dunque alle famiglie di passare il giorno di Natale attorno allo stesso tavolo. Attenzione però: non si tratterebbe certo di un libera tutti che potrebbe risultare molto molto pericoloso per la curva dei contagi che al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020)tra? Le ultime news ci dicono che qualcosa potrebbe cambiare per quanto riguarda le restrizioni imposte nell’ultimo Dpcm delsui giorni delle festività, in particolare nei giorni del 24 e 25 dicembre e del primo gennaio. Visti i diversi malumori generati dal divieto di spostamento tra, penalizzante soprattutto per chi abita in paesi di poche migliaia di anime, Conte e il suo staff potrebbe tornare sui suoi passi concedendo qualcosa in più rispetto a quanto affermato la scorsa settimana e consentendo dunque alle famiglie di passare il giorno diattorno allo stesso tavolo. Attenzione però: non si tratterebbe certo di un libera tutti che potrebbe risultare molto molto pericoloso per la curva dei contagi che al ...

