Sampdoria | manca poco al Napoli | cinque blucerchiati a parte

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Lacontinua la preparazione in vista del match di Serie A con il: aGabbiadini, Tonelli, Keita, Prelec e Bereszynski «Antivigilia di campionato bagnata per la. Sotto la pioggia battente infatti icontinuano la preparazione alla trasferta di, dove scenderanno in campo domenica (ore 15.00) al “Maradona”. Dopo una prima fase di riscaldamento sul campo 1 del “Mugnaini”, esercitazione tecnico-tattica per il gruppo agli ordini di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico. Specifico individuale per Manolo Gabbiadini, Nik Prelec e Lorenzo Tonelli; Keita Balde invece prosegue il percorso di recupero agonistico. Terapie e fisioterapia infine per Bartosz Bereszynski. Domani, sabato, sempre in mattinata, è in programma la rifinitura, quindi nel ...