Salvini si mette in contatto con Conte: «Pronti al dialogo». E fissa l'incontro nei prossimi giorni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Matteo Salvini è pronto a parlare con Conte C'è stata un'altra telefonata. «Ho proposto al premier di incontrarci nei prossimi giorni. Per dirgli che noi ci siamo. Siamo Pronti al dialogo». Su cosa? Anzitutto sulle chiusure festive e sulla riapertura delle scuole. Ma «anche sull'utilizzo delle risorse del fondo di recupero», dice il leader della Lega in un'intervista al Corriere della Sera. «Agli alleati dico che un'opposizione unita ottiene. Ho fatto presente che un'alleanza è tale se tutti quanti accettano le decisioni comuni. Non è che per un po' di visibilità ci si distingue ad ogni occasione». Salvini a Conte: «Nessuno pensa al Capodanno alla Fantozzi» E a Telelombardia ha sottolineato: «Ovviamente la salute viene prima di tutto. Nessuno pensa ai ...

