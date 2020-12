Salerno, chiuse anche Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha ordinato la chiusura dalle ore 8,30 di sabato 12 dicembre e fino alle ore 6 del lunedì successivo dei viali del lungomare Trieste, nonché la chiusura dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del sabato e della domenica di Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. La decisione è scaturita in virtù della chiusura delle attività commerciali non alimentari all’interno dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, che potrebbe determinare maggiore afflusso di pedoni sulla Lungomare Trieste e nelle piazze. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Sindaco di, Vincenzo Napoli, ha ordinato la chiusura dalle ore 8,30 di sabato 12 dicembre e fino alle ore 6 del lunedì successivo dei viali del lungomare Trieste, nonché la chiusura dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del sabato e della domenica diSan, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. La decisione è scaturita in virtù della chiusura delle attività commerciali non alimentari all’interno dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, che potrebbe determinare maggiore afflusso di pedoni sulla Lungomare Trieste e nelle piazze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

