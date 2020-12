Premier League, Bruno Fernandes MVP del mese: «Orgoglioso, ora voglio il titolo» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bruno Fernandes è stato eletto miglior calciatore del mese di novembre in Premier League Da quando lo scorso gennaio è arrivato al Manchester United, Bruno Fernandes non ha mai smesso di segnare diventando subito un punto di riferimento essenziale per l’allenatore Solskjaer. E ora, per la terza volta in un anno, è stato votato MVP del mese di novembre in Premier League. «In Premier è già difficile riceverne uno, quindi sono davvero Orgoglioso di averne conquistati tre. Sarò felice quando vincerò la Premier League. L’obiettivo dal mio arrivo in Inghilterra, in un club così prestigioso, era vincere la Premier League». Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)è stato eletto miglior calciatore deldi novembre inDa quando lo scorso gennaio è arrivato al Manchester United,non ha mai smesso di segnare diventando subito un punto di riferimento essenziale per l’allenatore Solskjaer. E ora, per la terza volta in un anno, è stato votato MVP deldi novembre in. «Inè già difficile riceverne uno, quindi sono davverodi averne conquistati tre. Sarò felice quando vincerò la. L’obiettivo dal mio arrivo in Inghilterra, in un club così prestigioso, era vincere la». Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Pogba, Allegri e lo United in crisi. Premier: ecco i più cattivi e le loro vittime... La Gazzetta dello Sport Probabili formazioni e i consigli dell’esperto per la 12a giornata di Fantasy Premier League

Pronti per un altro grande weekend ed è tempo di schierare le nostre formazioni per scalare la classifica del Fantasy Premier League di PassionePremier.com. Se non ti sei ancora iscritto, sei ancora ...

Koulibaly: "L'Europa League è un obiettivo"

Revue Actu : Koulibaly, Diafra et Habib dans l'équipe type du FC Metz, Sadio Mané dans celle de la Premier league ...

