Palermo, senti Polizzi: “Mirri, manca il cuore. Rosa non al livello delle big. Mi stupisce una cosa” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Il calcio di oggi non è più quello mio e di Ferrara, però una cosa è rimasta: per ottenere i risultati ci vogliono i giocatori".Parola di Liborio Polizzi. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex presidente del Palermo, intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine Rosanero, reduce dalla sconfitta maturata al "Pino Zaccheria" di Foggia, alle promozioni conquistate dalla Serie C alla B sotto la sua gestione. Fu azionista del Palermo dal 1987 al 1995 di cui prima è stato amministratore delegato e successivamente presidente insieme a Giovanni Ferrara."Conosco la famiglia Mirri. Sono persone serie che hanno un potenziale economico che può garantire una Serie C da primi posti. Vedo, però, la finanza fine a se stessa: il centro sportivo, il marketing, la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Il calcio di oggi non è più quello mio e di Ferrara, però una cosa è rimasta: per ottenere i risultati ci vogliono i giocatori".Parola di Liborio. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex presidente del, intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': dalle prestazioni offerte fin qui dalla compaginenero, reduce dalla sconfitta maturata al "Pino Zaccheria" di Foggia, alle promozioni conquistate dalla Serie C alla B sotto la sua gestione. Fu azionista deldal 1987 al 1995 di cui prima è stato amministratore delegato e successivamente presidente insieme a Giovanni Ferrara."Conosco la famiglia Mirri. Sono persone serie che hanno un potenziale economico che può garantire una Serie C da primi posti. Vedo, però, la finanza fine a se stessa: il centro sportivo, il marketing, la ...

