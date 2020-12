Milano: trovata merce rubata hi tech in palazzo sgomberato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dicembre 2020 - Ventitré televisori , 13 computer portatili, console Playstation, sei cellulari , quattro tablet , macchine fotografiche e videocamere . E' quanto la polizia ha trovato e ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020), 11 dicembre 2020 - Ventitré televisori , 13 computer portatili, console Playstation, sei cellulari , quattro tablet , macchine fotografiche e videocamere . E' quanto la polizia ha trovato e ...

summorum01 : @graziano_delrio @radioanchio Siamo un unicum in Europa su questa norma, o meglio trovata. Chiudere la gente e le f… - sbetz10 : Torino è una città pazzesca in cui mi sono trovata benissimo, ci torno sempre volentieri. Ma se nasci e cresci a Mi… - lucaxx85 : @OpencovidM @ProcessNamed Diviso meglio così pare proprio più simile alle altra nazioni europee. Ed effettivamente… - MayAmidala : @kscarlett22_ seh io credo di averli shippati dalla prima scena sul pianerottolo dove le dice che a Milano si sareb… - ViggianiM : Con tutto l'encomio che è giusto rivolgere ai #ferragnez, trasformarli in #eroi della lotta al #COVID19 e premiarl… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano trovata Milano: trovata merce rubata hi tech in palazzo sgomberato Il Giorno Coronavirus a Bergamo, 130 contagiati. In Lombardia 132 vittime

I numeri della Regione di venerdì 11 dicembre. Basso anche il rapporto tra i positivi e il numero di tamponi: è all’8,9% ...

Milano: trovata merce rubata hi tech in palazzo sgomberato

Controllo della polizia in via Medici del Vascello. Scoperti televisori, cellulari, tablet e macchine fotografiche ...

I numeri della Regione di venerdì 11 dicembre. Basso anche il rapporto tra i positivi e il numero di tamponi: è all’8,9% ...Controllo della polizia in via Medici del Vascello. Scoperti televisori, cellulari, tablet e macchine fotografiche ...