Juventus | Morata in campo contro il Genoa | la Corte d’Appello riduce la squalifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Arrivano ottime notizie per lae per l’attaccante Alvaro. Il calciatore spagnolo era statoto al termine della partitail Benevento e il giudice sportivo aveva inflitto due giornate. Oggi è arrivata la decisione, un solo turno diche il calciatore ha già scontatoil Torino.sarà a disposizione per il prossimo turnoil. L’esito del ricorso diLaSportivaNazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito ...